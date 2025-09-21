シャドー&ボランチ起用の鎌田大地はフル出場で全2得点関与…クリスタル・パレスはウエスト・ハム撃破
[9.20 プレミアリーグ第5節 ウエスト・ハム 1-2 クリスタル・パレス]
プレミアリーグは20日に第5節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でウエスト・ハムに2-1で勝利。鎌田は2得点に絡む活躍と、守備面でも要所でピンチを切り抜ける動きを見せ続けた。
鎌田はリーグ戦3試合連続で先発入り。2シャドーの一角でプレーすると、攻守に絡んでいく。前半32分には右サイドからクロスが上がり、MFジェレミ・ピノが頭で折り返したボールを、鎌田がヘディングシュート。ボールはわずかにゴール右に逸れていった。
前半37分、鎌田を起点にゴールが生まれる。左CKを鎌田が右足で蹴ると、DFマーク・グエヒがヘディングシュート。相手GKとクロスバーに当たって跳ね返るも、FWジャン・フィリップ・マテタが頭で押し込み、先制点を挙げた。
前半を1-0で折り返したパレスだが、後半4分に失点。右CKからMFジャロッド・ボーウェンにヘディングシュートを決められた。
パレスは後半23分に再び勝ち越しに成功。MFアダム・ウォートンがPA右手前からクロスを上げると、ゴール前の鎌田が相手2選手を引き付けてつぶれる。こぼれたボールをMFタイリック・ミッチェルが右足ボレーで叩き込み、2-1と再びリードした。
鎌田は終盤にボランチとしてプレー。リーグ戦2試合連続フル出場で勝利に貢献した。パレスは9位から暫定4位に浮上している。
プレミアリーグは20日に第5節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは敵地でウエスト・ハムに2-1で勝利。鎌田は2得点に絡む活躍と、守備面でも要所でピンチを切り抜ける動きを見せ続けた。
鎌田はリーグ戦3試合連続で先発入り。2シャドーの一角でプレーすると、攻守に絡んでいく。前半32分には右サイドからクロスが上がり、MFジェレミ・ピノが頭で折り返したボールを、鎌田がヘディングシュート。ボールはわずかにゴール右に逸れていった。
前半を1-0で折り返したパレスだが、後半4分に失点。右CKからMFジャロッド・ボーウェンにヘディングシュートを決められた。
パレスは後半23分に再び勝ち越しに成功。MFアダム・ウォートンがPA右手前からクロスを上げると、ゴール前の鎌田が相手2選手を引き付けてつぶれる。こぼれたボールをMFタイリック・ミッチェルが右足ボレーで叩き込み、2-1と再びリードした。
鎌田は終盤にボランチとしてプレー。リーグ戦2試合連続フル出場で勝利に貢献した。パレスは9位から暫定4位に浮上している。