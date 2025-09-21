三笘薫フル出場のブライトン、2点リードからトッテナムに追いつかれてドロー…川崎F出身対決は実現せず
[9.20 プレミアリーグ第5節 ブライトン 2-2 トッテナム]
プレミアリーグは20日、各地で第5節を開催した。ブライトンはトッテナムに2点を先取するも追いつかれ、2-2で引き分けた。ブライトンのMF三笘薫はフル出場したがトッテナムDF高井幸大は怪我からの復帰を目指している段階でメンバー外となり、川崎フロンターレOB対決は実現しなかった。
開始8分、ブライトンが早々に試合を動かした。立ち上がりはトッテナムペースとなったが、自陣でのボール奪取からFWジョルジニオ・ルターのスルーパスでMFヤンクバ・ミンテが独走。最後はGKグリエルモ・ビカーリオをかわしてゴールに流し込み、開幕節以来となる先制に成功した。
一方のトッテナムは敵陣で試合を進めていき、前半25分にはDFペドロ・ポロのロングボールでFWリシャルリソンが抜け出した。ただペナルティエリア左から放ったシュートは枠を捉えられなかった。続く同28分、右サイドからのクロスがファーサイドへ流れたところをFWウィルソン・オドベールが収めてシュート。これも枠の外に飛んだ。
リードを維持するブライトンは前半31分に追加点を奪った。MFヤシン・アヤリが左サイドで相手のクリアボールを拾うと少し中に持ち運んで右足一閃。強烈なミドルシュートがゴールネットに突き刺さり、2試合ぶりとなる今季2回目の複数得点になった。さらに同38分、ブライトンのカウンターで三笘がスプリント。スルーパスに反応して中央を抜け出しにかかったが、惜しくもDFデスティニー・ウドジェに先に触られた。
すると2点差を追うトッテナムは前半43分、ペナルティエリア内での繋ぎからFWモハメド・クドゥスがシュートするとゴール前にいたリシャルリソンが止めてシュート。GK{[バルト・フェルブルッヘン}}に当たりながらもねじ込んで前半のうちに1点を返した。
後半は一進一退の攻防が続く。トッテナムは後半23分にMFシャビ・シモンズがカットインからシュートを放ったがGKの好セーブに阻まれた。同34分には三笘にチャンス。DFフェルディ・カディオールが相手最終ラインへラフに蹴ったボールを三笘が収めてポロと入れ替わったが、GKと1対1になりかけたところでDFクリスティアン・ロメロのカバーに遭った。
直後にはMFジェームズ・ミルナーのスルーパスで三笘が右サイドを突破し、グラウンダーの速いクロスを供給。ファーサイドに走り込んだカディオールが滑り込みながら合わせたが、枠には持っていけなかった。
するとトッテナムは後半37分、クドゥスのクロスがDFヤン・ポール・ファン・ヘッケに当たってゴールイン。オウンゴールで試合が振り出しに戻った。その後はスコアが動かず、両チームとも1ポイントを得るにとどまった。
