休日はお家で漫画三昧！2025年によく読まれたバズ漫画を紹介する。
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心にギャグ漫画を公開している。シンプルな描写だが、くすっと笑えて読み続けたくなる作品ばかりだ。昭和の時代によく見られた「反省坊主」の4コマ漫画について作者に話を聞いた。
本作は、学校で先生に「何度言ったらわかるんだ！罰として明日までに坊主にしろ！」と怒られる吉田君のエピソードだ。次の日、先生は吉田君が坊主になるのが嫌で学校に来なかったのかと思うが、生徒の1人が「吉田っすか？それなら昨日出家しました」と言う。先生の言う通り坊主にするために、出家した吉田君の行動に先生は驚愕する。
この作品を描いたきっかけについて、のぞみわたるさんは「『生徒が悪さをして生活指導の先生に坊主にしろと言われる』という、よくあるシチュエーションについて考えていたとき、そういえば住職のことを坊主って言うよな〜と思いそのままオチにした感じです」と語る。「我ながらいい作品になったと思います」と自信を見せた。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
