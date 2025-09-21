【洪水警報】北海道・釧路市阿寒、標茶町、鶴居村に発表 21日02:18時点
気象台は、午前2時18分に、洪水警報を釧路市阿寒、標茶町、鶴居村に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・釧路市阿寒、標茶町、鶴居村に発表 21日02:18時点
釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
21日朝にかけて警戒
■釧路市音別
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■根室市
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■釧路町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■厚岸町
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■浜中町
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■標茶町
□洪水警報【発表】
21日朝にかけて警戒
■鶴居村
□洪水警報【発表】
21日朝にかけて警戒
■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日朝にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■別海町
□高潮警報
21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 21日6時頃
予想最高潮位 1.2m
■標津町
□高潮警報
21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
ピーク時間 21日6時頃
予想最高潮位 1.3m