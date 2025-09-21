気象台は、午前2時18分に、洪水警報を釧路市阿寒、標茶町、鶴居村に発表しました。

釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■釧路市釧路

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 35mm



□暴風警報

21日朝にかけて警戒

風向 東

・海上

最大風速 25m/s





