◆米大リーグ ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は試合後、球団広報を通して英文で今季限りで現役を引退するＣ・カーショー投手（３７）への思いを明かした。エンゼルス時代には１１打数無安打に抑え込まれ、昨季からは同僚としての姿を間近で見てきたとあって「同じチームの仲間になれたことは、本当に名誉なことです」などと記した。またレジェンド左腕は、満員の観衆にも感謝の思いを述べた。

最後の打者を見逃し三振に斬り、役目を終えたカーショーはマウンドでフリーマン、ベッツら一人一人とハグを交わす。ロバーツ監督には“わがまま”を伝えた。「この球は自分のものにする」。レギュラーシーズン最後の本拠地登板は４回１／３を４安打２失点６奪三振で終えた。

「顔を上げると家族が見えて、ファンの姿があり、歓声が聞こえた。やっぱりマウンドを降りた瞬間が最も記憶に残るだろう」

チケット完売の本拠地で初回。背番号２２がマウンドに向かっても、フィールド選手はなかなか守備に就かず、主役が手を振って歓声に応える“演出”が施された。「素晴らしい心遣いで素晴らしい夜だった」。３度のサイ・ヤング賞、今年７月に達成した通算３０００奪三振など数々の伝説を残した２２２勝左腕にだけ許された時間だった。

試合後はプレート板を持ち帰った。次戦は２６日（同２７日）からの敵地マリナーズ戦の予定。チームは先発陣が充実しており、ポストシーズンのメンバー外も覚悟しているが「どんな役割でも受け入れるし、何でもやる」。ドジャース一筋１８年。最後まで勝利を優先する。（中村 晃大）

◆大谷が英文で明かしたカーショーへの思い

Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ ｏｎ ａｎ ａｍａｚｉｎｇ， ｓｔｏｒｙ ｂｏｏｋ， ｈａｌｌ ｏｆ ｆａｍｅ ｃａｒｅｅｒ．（素晴らしく、まるで物語のような殿堂入りにふさわしいキャリア、本当におめでとうございます。

）

Ｉ’ｖｅ ａｌｗａｙｓ ａｄｍｉｒｅｄ ｈｏｗ ｙｏｕ’ｖｅ ｇｏｎｅ ａｂｏｕｔ ｙｏｕｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎ ｓｕｃｈ ａ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｗａｙ，

ａｎｄ ｔｈｅ ｓｕｃｃｅｓｓ ｙｏｕ’ｖｅ ｈａｄ ｉｓ ａ ｔｒｕｅ ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ ｏｆ ｙｏｕｒ ｄｅｄｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ ｇａｍｅ．（あなたが常にプロフェッショナルな姿勢で野球に臨んできたことを、ずっと尊敬してきました。その成功は、あなたの野球への献身と努力の証しそのものです。）

Ｉｔ’ｓ ｂｅｅｎ ａｗｅｓｏｍｅ ｃｏｍｐｅｔｉｎｇ ａｇａｉｎｓｔ ｙｏｕ ｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔ ｔｈｅ ｙｅａｒｓ

ａｎｄ ｎｏｗ ｓｈａｒｉｎｇ ａ Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ ａｓ ｙｏｕｒ ｔｅａｍｍａｔｅ ｈａｓ ｂｅｅｎ ａ ｔｒｕｅ ｈｏｎｏｒ．（これまで何年も対戦相手として戦ってきて、そして今はワールドチャンピオンとして同じチームの仲間になれたことは、本当に名誉なことです。）

Ｌｅｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ ｔｈｉｓ ｌａｓｔ ｍｏｎｔｈ ａｎｄ ｇｏ ｏｕｔ ｗｉｔｈ ａ ｓｐｌａｓｈ！（この最後の１か月を共に楽しみ、派手に締めくくりましょう！）