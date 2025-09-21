気象台は、午前1時55分に、洪水警報を中札内村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を中札内村、更別村、池田町、浦幌町に発表しました。

十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■帯広市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





□洪水警報21日朝にかけて警戒■音更町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■士幌町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■上士幌町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm■鹿追町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■芽室町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■中札内村□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】21日朝にかけて警戒■更別村□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■大樹町□洪水警報21日朝にかけて警戒□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■広尾町□大雨警報・土砂災害21日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■幕別町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■池田町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 25mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■豊頃町□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■足寄町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報21日朝にかけて警戒■陸別町□洪水警報21日朝にかけて警戒■浦幌町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報21日朝にかけて警戒□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s