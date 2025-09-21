◆米大リーグ ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、Ｃ・カーショー投手（３７）のレギュラーシーズン本拠地最終登板を飾る逆転の５２号３ランを放った。ド軍は１３年連続となるポストシーズン（ＰＳ）進出も決定し地区優勝マジックも「４」に。大谷は本塁打リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫った。

５万３０３７人が集まった本拠地が総立ちになった。１点を追う５回２死一、二塁。大谷は２１年サイ・ヤング賞左腕・レイの外角高め９５・５マイル（約１５３・７キロ）の直球を捉えた。左翼ポール際へ５２号逆転３ランだ。「バットに当ててフィールド内に収めたいなと思った。いいコースだったけど、ファウルにならずに、しっかりと打ち切れて良かった」とうなずいた。

技ありのアーチだ。スイングの始動を遅らせ、逆方向へはじき返した。スイングスピード６９・０マイル（約１１１・０キロ）は今季の本塁打の中では最遅。打球速度１００・２マイル（約１６１・３キロ）も今季２番目の遅さだ。豪快なフルスイングはできなかったが、ギリギリまでボールを見て対応した。

第１打席は中飛、第２打席は中直とレイに全球直球勝負を挑まれ凡退。第３打席も直球４球で追い込まれた。変化球も頭によぎる中、この日１０球目の直球を捉えた。真っすぐならいつでも打てると言わんばかりの対応力。「打った瞬間いくなとは思った。その前の打席もいい捉え方をしていたので、自信をもって打席に入った」。３年連続本塁打王へ、シュワバーに１本差に迫った。

前日１８日に現役引退を発表したカーショーが先発。５回途中で降板すると、ベンチでハグを交わした。試合前まで１２本連続でソロだった大谷が思いを受け取り、直後の打席で通算２２２勝左腕の負けを消す一発。「勝ててホッとしている。カーショーの記念すべき日に、しっかりと勝ちで終われたのがすごく大きい」。生還すると、再びハグを交わした。

Ｄバックスが敗れたため、試合中に１３年連続ＰＳ進出が決定。１９９１〜２００５年まで１４季（ストライキで公式戦途中打ち切りの９４年を除く）で出場したブレーブスに次ぐ連続記録となった。ＰＳ進出が決まるとシャンパンファイトを行うチームもあるが、常勝軍団のド軍はクラブハウスで「ＯＣＴＯＢＥＲ Ｂａｓｅｂａｌｌ」（１０月の野球）と書かれたＴシャツを着て、シャンパンで静かに祝杯。大谷も「まずはポストシーズン進出を決められたのは本当に大きいと思うので、また明日切り替えて頑張りたい」と気を引き締め直した。

昨季は同じ９月１９日に３本塁打などの大暴れで「５０―５０」を達成し、ＰＳ出場が決定。そのまま世界一まで一気に駆け上った。今季は２戦先取のワイルドカードシリーズからの出場が濃厚。頂点までは昨季以上の勢いが必要だ。逆転３ランは、２２年８月３１日のヤンキース戦以来３年ぶり。勝負強さも兼ね備え、上昇気流に乗ってきた。（安藤 宏太）