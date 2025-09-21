気象台は、午前1時11分に、洪水警報を小樽市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を北広島市に発表しました。

石狩地方では、土砂災害に警戒してください。石狩、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■札幌市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





■小樽市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】21日明け方にかけて警戒■夕張市□洪水警報21日明け方にかけて警戒■江別市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 30mm■千歳市□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報21日明け方にかけて警戒■恵庭市□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報21日明け方にかけて警戒■北広島市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 45mm□洪水警報21日明け方にかけて警戒■由仁町□洪水警報21日明け方にかけて警戒