【ヤーデ イイコのときめきマジック Ver.】 2026年7月 発売予定 価格：19,140円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

AniGameより、2026年7月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ヤーデ イイコのときめきマジック Ver.」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する鉄血陣営の軽空母「ヤーデ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたヤーデの着せ替え「イイコのときめきマジック」の衣装を身につけた姿で再現されている。ちなみにこちらの写真には写っていないが、オリジナルのイラストにも描かれていた大きな帽子もアイテムとして含まれている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約260mmだ

グレーのショートヘアが印象的なこちらのヤーデ。口を大きく開けて微笑んでいるような表情も可愛らしい。少し横長に見える大きな瞳や赤らんだ頬、目の下の涙ボクロなど、キャラクターの特徴もしっかりと捉えられている。

公式で描かれていたイラストでは、はしゃいで飛び上がっているような姿になっていたが、今回は同じ衣装ではあるが少し落ち着いた雰囲気になっているところも印象的だ。手に入るのはまだまだ先だが、秋が深まっていくハロウィンの季節にも合いそうな見た目になっているところも素晴らしい。

笑顔がキュート！

白い素肌に淡い色合いの髪の色が似合っている

角度を変えるといろいろな表情が見えてくる

ヤーデの身につけている衣装は、黒いビキニの上からレザーのジャケットを羽織ったようなスタイルだ。このジャケットを少しはだけた感じで着用しているため、肌の露出度も高めになっている。ジャケットの袖の部分が広くなっているところもなかなかユニークだ。

胸元には十字架が付けられている

ジャケットは袖が広がっている

指のポーズも繊細だ

ビキニは布の面積がかなり小さいため、キュッと締まったウエストや白くなまめかしい素肌がよく見えるほか、太ももに入れられたタトゥーや網タイツ部分のドクロマークなどもしっかり再現されている。足元のヒールは、翼が付いたようなデザインになっているところも面白い。

キュッと締まったウエストが美しい

ドクロマークがいろんなところにあしらわれている

ハイヒールのデザインも個性的だ

こちらの「アズールレーン ヤーデ イイコのときめきマジック Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。気になっているけど購入を迷っている人は、一度お店に足を運んで実物を自分の目で確かめてみることをオススメする。

