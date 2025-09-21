◇セ・リーグ 阪神1―4DeNA（2025年9月20日 甲子園）

ベテラン左腕がCSのキーマンに名乗りを上げた。5番手の岩貞が、1回を零封。短期決戦を見据えて一気に状態を上げてきた。

3点劣勢の9回に登板すると、1四球を献上したものの得点は許さず。9試合連続無失点として防御率は1・95と1点台に突入した。さらに、今季のDeNA戦は5試合に登板して無失点と安定感を誇示。CSでも対戦する可能性がある相手に、同じ左腕の伊原が課題を残したのと対照的に、“キラー”ぶりを発揮した。

甲子園で迎えた今季26試合目のマウンドはプロ通算300試合登板の節目。スコアボードにしっかりとゼロを刻んで仕事を果たし

「300も通過点だと思うので、これからどんどん増やしていきたい」と前を向いた。

今年でプロ12年目。即戦力の先発として13年のドラフト1位でタテジマに袖を通し、16年には初の2桁10勝もマークした。20年からは中継ぎに配置転換され、岩崎とともにブルペンの精神的支柱として腕を振ってきた。

言葉や振る舞いでブルペンの結束を固め、チームの勝利を何より欲する男。今季も昨季の勝ちパターンから登板するシチュエーションが変わった桐敷に「（登板が昨年より）ちょっと早くなるから同じ時間に食べていたら消化しきれないよ」と試合前の食事の時間に関して助言した。

2度目のリーグ優勝を経験し、次なる目標は藤川監督を日本一の監督にすること。「チームが勝つために何をすべきか、ブルペンでも探しながら徹底していきたい」。頼れる背番号14の存在感が高まってきた。（遠藤 礼）

〇…岩貞（神）が5番手で9回の1イニングを無失点に抑え、通算300試合目の登板を飾った。阪神で300試合以上に登板したのは29人目で、現役では岩崎（553試合）と2人のみ。CSファイナルSで対戦する可能性のあるDeNAには、今季5試合に登板して無失点と安定した成績を残している。