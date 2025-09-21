人気音楽ユニットのＰｅｒｆｕｍｅが、今年の１２月３１日をもって活動休止すると２１日、発表された。

メジャーデビュー２０周年の記念日を迎えた３人が節目のタイミングで大きな決断を下した。Ｐｅｒｆｕｍｅが今後の活動について報告。年内いっぱいで「コールドスリープ（活動休止）状態」に入るとした。

あ〜ちゃん（西脇綾香）、かしゆか（樫野有香）、のっち（大本彩乃）の３人組ユニットＰｅｒｆｕｍｅは、１９９９年に広島で結成。２００５年９月２１日に、シングル「リニアモーターガール」でメジャーデビューを果たした。音楽プロデューサーの中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンドを武器に０７年のシングル「ポリリズム」で大ブレーク。「チョコレイト・ディスコ」「ワンルーム・ディスコ」「レーザービーム」「ＴＯＫＹＯ ＧＩＲＬ」などヒット曲は数知れない。

ＮＨＫ紅白歌合戦には０８年の初出場から２３年まで連続で出場。１６年連続はザ・ピーナッツの持つ紅組でのグループ最長連続出場の記録となっている。また、海外では１９年には世界最大級の音楽フェス「Ｃｏａｃｈｅｌｌａ ２０１９」にＪ−ＰＯＰ女性グループとしては初出演、２３年にはヨーロッパ最大の音楽フェス「Ｐｒｉｍａｖｅｒａ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２３」のステージにも上がるなど、国内外で高い人気を誇る。

Ｐｅｒｆｕｍｅは、１８日にグループのＳＮＳに「メジャーデビュー２０周年を迎える２０２５年９月２１日（日）に、私たちＰｅｒｆｕｍｅから大切な大切なメッセージがあります。読んでくれたら嬉しいなぁ。Ｐｅｒｆｕｍｅ」と投稿。内容に注目が集まっていた。