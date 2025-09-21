粧美堂から登場♡シークレット キャッチ！ティニピンの新作雑貨

韓国発アニメ『シークレット キャッチ！ティニピン』に登場する小さな妖精たちが、粧美堂からかわいい雑貨になって登場しました♡ 2025年9月16日（火）より発売された新アイテムは、ロングリボンヘアクリップやリボンヘアアクセサリー、さらに3枚組のミニタオル。人気キャラクター「ハチュピン」や集合デザインをあしらった華やかなアイテムは、普段使いはもちろん、プレゼントにもぴったりです。

ヘアアクセは全2種♡おしゃれのアクセントに

ハチュピン

集合

「ロングリボンヘアクリップ」（各1,078円・税込）は「ハチュピン」と「集合」デザインの全2種展開。存在感のあるリボンがヘアスタイルを華やかに彩ります。

ハチュピン

集合

さらに「リボンヘアアクセサリー」（各638円・税込）も同じ2種で登場。キュートなモチーフは、子どものおしゃれ心をくすぐるだけでなく、お出かけスタイルにも自然に取り入れやすいアイテムです。

3枚組ミニタオルでデイリー使いも可愛く♪

「ミニタオル3枚組」（各748円・税込）は、持ち歩きに便利で学校や外出時にも大活躍。デザイン違いの3枚セットだから、その日の気分やコーデに合わせて選べます。

吸水性に優れた素材で、使い心地も◎。見た目のかわいさと実用性を兼ね備えたタオルは、子どもたちの毎日をもっと楽しく彩ってくれるはずです。

毎日に彩りを♡ティニピン雑貨で気分アップ

粧美堂から登場した『シークレット キャッチ！ティニピン』デザインの新作雑貨は、かわいさと実用性を兼ね備えた魅力的なラインナップ。

全国のバラエティストアやドラッグストアなどで手軽に購入できるので、日常に取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

お気に入りのキャラクターと一緒に過ごすことで、毎日がもっと楽しく、特別に感じられそうですね♪