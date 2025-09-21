自民党の総裁選挙の告示が22日に迫るなか、小泉農水相が立候補会見を行い、「自民党を立て直すため先頭に立つ決意だ」などと訴えました。

小泉農水相

「もう一度、国民の声を聞き、国民の思いを感じ取り、国民の不安に向き合う。そして国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました」

小泉氏は、物価高対策を中心とする経済対策を検討し、裏付けとなる補正予算案を臨時国会に提出する方針を示しました。さらに物価や賃金の上昇に合わせて基礎控除等を調整する仕組みを導入し、いわゆる「年収の壁」を引き上げることやガソリン税の暫定税率の速やかな廃止、なども訴えました。

また、野党との連携については、「幅広く政策協議を呼びかけ、政権の枠組みのあり方も議論を深めていく」として、連立拡大も検討していく考えを示しました。

一方、去年の総裁選で訴えた解雇規制の見直しについては、党内で意見が割れていることも踏まえ、「現時点で進めることは考えていない」と軌道修正しました。

同じく去年訴えた選択的夫婦別姓についても、「考えが変わったことはない」「引き続き国民と理解を深めていく必要がある」としましたが、事実上、主張を取り下げた形です。

一方、林官房長官は、都内のコメ店を視察したほか、おにぎり専門店を訪れ、「需要に応じたコメ生産による安定供給の確立」など自身の政策をアピールしました。

小林元経済安保担当相も千葉県の稲作現場を視察し、コメ農家と意見交換しました。小林氏は、「若い人が稼げる農業、所得が安定する形にしていきたい」と訴えました。

また、茂木前幹事長は、埼玉県川口市を訪れ、クルド人の少年が無免許運転で、男性2人を死傷させた現場などを視察しました。「違法外国人ゼロを目指し、ルールを守れない人には厳格な対応をとっていく」と強調しました。

高市前経済安保担当相は、自身の事務所で、地元・奈良県の県議らの激励を受けました。自民党総裁選は、候補者5人で争う構図が固まっています。