【今日の献立】2025年9月21日(日)「厚揚げとインゲンのトロミ炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げとインゲンのトロミ炒め」 「カツオとルッコラのサラダ」 「冬瓜と豆腐のみそ汁」 の全3品。
タンパク質たっぷりのヘルシーな献立です。
【主菜】厚揚げとインゲンのトロミ炒め
厚揚げと豚肉が入った満足感のあるおかずです。
調理時間：20分
カロリー：356Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）厚揚げ 1個
豚肉 (こま切れ)120g
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ2
片栗粉 小さじ1
サヤインゲン 8本 玉ネギ 1/4個
サラダ油 大さじ1
＜合わせだし＞
みりん 大さじ1
水 大さじ3
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)1片分
【下準備】厚揚げはザルにのせて熱湯をまわしかけ、厚さ1cmのひとくち大に切る。ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉にからめる。
サヤインゲンは両端を少し切り落とし、長さ3等分に切る。玉ネギは縦に薄く切る。＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら豚肉、サヤインゲンを加えて炒め合わせる。
2. ＜合わせだし＞、厚揚げを順に加えて炒め合わせ、トロミがついたら器に盛る。
【副菜】カツオとルッコラのサラダ
中華風に味付けしたシンプルなサラダです。
調理時間：15分
カロリー：121Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カツオ (刺身用)2人分
＜調味料＞
砂糖 少々
しょうゆ 小さじ1/2
塩 適量 ニンニク (すりおろし)少々
ゴマ油 小さじ1/2
ルッコラ 1/2袋
プチトマト 4個
【下準備】カツオはキッチンペーパーで水気を拭き取って食べやすい大きさに切る。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
ルッコラは根元を切り落とし、食べやすい長さに切る。プチトマトはヘタを取って横半分に切り、断面に分量外の塩少々を振る。
【作り方】1. カツオを＜調味料＞のボウルに加えてからめ、ルッコラ、プチトマトと共に器に盛り合わせる。
【スープ・汁】冬瓜と豆腐のみそ汁
冬瓜は透き通るまで煮ると、甘みが増してやさしい味のみそ汁に。
調理時間：20分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）冬瓜 1/16個
木綿豆腐 1/3丁
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】冬瓜は皮をむいて種とワタを切り取り、厚さ7〜8mmの食べやすい大きさに切る。木綿豆腐は食べやすい大きさに切る。
【作り方】1. 鍋に冬瓜とだし汁を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかく火を通す。
2. 木綿豆腐を加え、みそを溶き入れてネギを加え、器に注ぐ。
