プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げとインゲンのトロミ炒め」 「カツオとルッコラのサラダ」 「冬瓜と豆腐のみそ汁」 の全3品。
タンパク質たっぷりのヘルシーな献立です。

【主菜】厚揚げとインゲンのトロミ炒め
厚揚げと豚肉が入った満足感のあるおかずです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：356Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

厚揚げ  1個
豚肉  (こま切れ)120g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ2
  片栗粉  小さじ1
サヤインゲン  8本 玉ネギ  1/4個
サラダ油  大さじ1
＜合わせだし＞
  みりん  大さじ1
  水  大さじ3
  砂糖  大さじ1/2
  しょうゆ  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)1片分

【下準備】

厚揚げはザルにのせて熱湯をまわしかけ、厚さ1cmのひとくち大に切る。ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉にからめる。

©Eレシピ


サヤインゲンは両端を少し切り落とし、長さ3等分に切る。玉ネギは縦に薄く切る。＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたら豚肉、サヤインゲンを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. ＜合わせだし＞、厚揚げを順に加えて炒め合わせ、トロミがついたら器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】カツオとルッコラのサラダ
中華風に味付けしたシンプルなサラダです。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：121Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カツオ  (刺身用)2人分
＜調味料＞
  砂糖  少々
  しょうゆ  小さじ1/2
  塩  適量   ニンニク  (すりおろし)少々
  ゴマ油  小さじ1/2
ルッコラ  1/2袋
プチトマト  4個

【下準備】

カツオはキッチンペーパーで水気を拭き取って食べやすい大きさに切る。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ


ルッコラは根元を切り落とし、食べやすい長さに切る。プチトマトはヘタを取って横半分に切り、断面に分量外の塩少々を振る。

©Eレシピ



【作り方】

1. カツオを＜調味料＞のボウルに加えてからめ、ルッコラ、プチトマトと共に器に盛り合わせる。

©Eレシピ



【スープ・汁】冬瓜と豆腐のみそ汁
冬瓜は透き通るまで煮ると、甘みが増してやさしい味のみそ汁に。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

冬瓜  1/16個
木綿豆腐  1/3丁
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2
ネギ  (刻み)大さじ1

【下準備】

冬瓜は皮をむいて種とワタを切り取り、厚さ7〜8mmの食べやすい大きさに切る。木綿豆腐は食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に冬瓜とだし汁を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして柔らかく火を通す。

©Eレシピ


2. 木綿豆腐を加え、みそを溶き入れてネギを加え、器に注ぐ。

©Eレシピ