TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前1時5分に、大雨警報（土砂災害）を広尾町に発表しました。また洪水警報を帯広市、更別村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を帯広市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・広尾町に発表 21日01:05時点

十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　21日朝にかけて警戒

■鹿追町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■更別村
□洪水警報【発表】
　21日朝にかけて警戒

■大樹町
□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■広尾町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■豊頃町
□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■浦幌町
□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s