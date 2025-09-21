気象台は、午前1時5分に、大雨警報（土砂災害）を広尾町に発表しました。また洪水警報を帯広市、更別村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を帯広市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・広尾町に発表 21日01:05時点

十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■帯広市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

21日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





□洪水警報【発表】21日朝にかけて警戒■鹿追町□大雨警報・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm■更別村□洪水警報【発表】21日朝にかけて警戒■大樹町□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■広尾町□大雨警報【発表】・土砂災害21日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■豊頃町□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s■浦幌町□暴風警報21日明け方にかけて警戒風向 東・海上最大風速 25m/s