ブライトンの三笘はフル出場も2点リードを生かせず…トッテナムは終盤の得点で引き分けに持ち込む
プレミアリーグ第5節が20日に行われ、ブライトンとトッテナム・ホットスパーが対戦した。
ファビアン・ヒュルツェラー監督2年目を迎えるブライトンはここまで1勝1分2敗の13位。前節は日本代表MF三笘薫が今シーズンの初ゴールを記録したものの、チームは敗戦を喫した。一方のトッテナム・ホットスパーはブレントフォードからトーマス・フランク監督を招へいし新体制に。ここまで勝ち点「9」を獲得し、現在3位につけている。
5試合連続で三苫がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、ブライトンが先制に成功する。トッテナムの高いDFラインの背後をヤンクバ・ミンテが付くとGKを交わし、冷静にゴールに流し込んだ。序盤でビハインドを背負うことになったトッテナムはボールを握ると、26分にはペナルティエリア内の“ポケット”に走り込んだリチャーリソンがシュートを放つなど、反撃の糸口を探す。
迎えた31分、ブライトンが追加点を奪う。敵陣でヤシン・アヤリがボールを回収。トッテナムのプレッシャーが来ないとみるや、そのまま右足一閃。強烈なシュートはネットに突き刺さった。2点差を追いかけるトッテナムは、ハーフライフ付近でボールを奪うと、ペナルティエリア内で左右に揺さぶり、リチャーリソンがゴール。42分にスコアを1−2とする。
後半に入り、トッテナムはシャビ・シモンズやブレナン・ジョンソンを投入し、打開を図る。すると、ブライトンはミンテに代えてDFディエゴ・コッポラをピッチに送り込み、5バックで逃げ切りの態勢を作る。
三苫はトッテナムDFの背後に抜け出し、鋭いクロスを送るも、ゴールに至らず。すると、トッテナムが同点に追いつく。モハメド・クドゥスが右サイドからクロスを送ると、ヤン・ポール・ファン・ヘッケのオウンゴールに。試合終盤にスコアは振り出し戻る。
その後、スコアは動かず2−2の痛み分けに。三笘はフル出場を果たし、トッテナムの日本代表DF高井幸大はメンバーから外れている。
【スコア】
ブライトン 2−2 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
1−0 8分 ヤンクバ・ミンテ（ブライトン）
2−0 31分 ヤシン・アヤリ（ブライトン）
2−1 42分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）
2−1 82分 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（OG/トッテナム・ホットスパー）
ファビアン・ヒュルツェラー監督2年目を迎えるブライトンはここまで1勝1分2敗の13位。前節は日本代表MF三笘薫が今シーズンの初ゴールを記録したものの、チームは敗戦を喫した。一方のトッテナム・ホットスパーはブレントフォードからトーマス・フランク監督を招へいし新体制に。ここまで勝ち点「9」を獲得し、現在3位につけている。
迎えた31分、ブライトンが追加点を奪う。敵陣でヤシン・アヤリがボールを回収。トッテナムのプレッシャーが来ないとみるや、そのまま右足一閃。強烈なシュートはネットに突き刺さった。2点差を追いかけるトッテナムは、ハーフライフ付近でボールを奪うと、ペナルティエリア内で左右に揺さぶり、リチャーリソンがゴール。42分にスコアを1−2とする。
後半に入り、トッテナムはシャビ・シモンズやブレナン・ジョンソンを投入し、打開を図る。すると、ブライトンはミンテに代えてDFディエゴ・コッポラをピッチに送り込み、5バックで逃げ切りの態勢を作る。
三苫はトッテナムDFの背後に抜け出し、鋭いクロスを送るも、ゴールに至らず。すると、トッテナムが同点に追いつく。モハメド・クドゥスが右サイドからクロスを送ると、ヤン・ポール・ファン・ヘッケのオウンゴールに。試合終盤にスコアは振り出し戻る。
その後、スコアは動かず2−2の痛み分けに。三笘はフル出場を果たし、トッテナムの日本代表DF高井幸大はメンバーから外れている。
【スコア】
ブライトン 2−2 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
1−0 8分 ヤンクバ・ミンテ（ブライトン）
2−0 31分 ヤシン・アヤリ（ブライトン）
2−1 42分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）
2−1 82分 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（OG/トッテナム・ホットスパー）
【動画】アヤリの強烈ミドル！
#ブライトン が追加点！— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 20, 2025
パスカットした #アヤリが
強烈なシュートを突き刺す💪🔥
🏆プレミアリーグ第5節#ブライトン v #トッテナム・ホットスパー
📺https://t.co/03SQ9YMiz0 pic.twitter.com/gLRbuXil9L