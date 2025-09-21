ブライトンの三笘はフル出場も2点リードを生かせず…トッテナムは終盤の得点で引き分けに持ち込む

　プレミアリーグ第5節が20日に行われ、ブライトンとトッテナム・ホットスパーが対戦した。　

　ファビアン・ヒュルツェラー監督2年目を迎えるブライトンはここまで1勝1分2敗の13位。前節は日本代表MF三笘薫が今シーズンの初ゴールを記録したものの、チームは敗戦を喫した。一方のトッテナム・ホットスパーはブレントフォードからトーマス・フランク監督を招へいし新体制に。ここまで勝ち点「9」を獲得し、現在3位につけている。

　5試合連続で三苫がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、ブライトンが先制に成功する。トッテナムの高いDFラインの背後をヤンクバ・ミンテが付くとGKを交わし、冷静にゴールに流し込んだ。序盤でビハインドを背負うことになったトッテナムはボールを握ると、26分にはペナルティエリア内の“ポケット”に走り込んだリチャーリソンがシュートを放つなど、反撃の糸口を探す。

　迎えた31分、ブライトンが追加点を奪う。敵陣でヤシン・アヤリがボールを回収。トッテナムのプレッシャーが来ないとみるや、そのまま右足一閃。強烈なシュートはネットに突き刺さった。2点差を追いかけるトッテナムは、ハーフライフ付近でボールを奪うと、ペナルティエリア内で左右に揺さぶり、リチャーリソンがゴール。42分にスコアを1−2とする。

　後半に入り、トッテナムはシャビ・シモンズやブレナン・ジョンソンを投入し、打開を図る。すると、ブライトンはミンテに代えてDFディエゴ・コッポラをピッチに送り込み、5バックで逃げ切りの態勢を作る。

　三苫はトッテナムDFの背後に抜け出し、鋭いクロスを送るも、ゴールに至らず。すると、トッテナムが同点に追いつく。モハメド・クドゥスが右サイドからクロスを送ると、ヤン・ポール・ファン・ヘッケのオウンゴールに。試合終盤にスコアは振り出し戻る。
　　
　その後、スコアは動かず2−2の痛み分けに。三笘はフル出場を果たし、トッテナムの日本代表DF高井幸大はメンバーから外れている。

【スコア】
ブライトン　2−2　トッテナム・ホットスパー

【得点者】
1−0　8分　ヤンクバ・ミンテ（ブライトン）
2−0　31分　ヤシン・アヤリ（ブライトン）
2−1　42分　リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）
2−1　82分　ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（OG/トッテナム・ホットスパー）


