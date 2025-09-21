田中碧が途中出場で戦列復帰！ リーズはウルブスに３−１逆転勝利でプレミア４試合ぶりの白星を飾る
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、田中碧が所属するリーズが敵地でウォルバーハンプトンと対戦した。
怪我明けの田中がベンチスタートとなったリーズは、開始８分にクレイチーにゴールを決められて先制を許す。
しかし、31分にキャルバート＝ルーウィンがヘディングシュートで同点弾を奪うと、その８分後にはシュタッハが敵陣ペナルティエリア手前の中央から鮮やかな直接FKを叩き込んで勝ち越しに成功する。
逆転したアウェーチームは45分にも、オカフォーが左足でネットを揺らして、３−１で前半を終える。
迎えた後半はウルブスの反撃を受けるなか、71分にはクロスからモスケラにヘディングシュートを浴びるも、GKダーロウがキャッチする。
83分、ロングスタッフに代わって田中を投入。この日本人MFは第２節のアーセナル戦以来の出場となった。
その後、スコアボードは動かず、リーズはこのまま３−１で勝利。開幕節以来、４試合ぶりの白星を飾った。次節は27日にホームでボーンマスと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
