菅原由勢がPK誘発も、ブレーメンは連勝ならず…フライブルクが3得点で快勝
ブンデスリーガ第4節が20日に行われ、ブレーメンとフライブルクが対戦した。
ブレーメンは前節ボルシアMG戦で4−0と快勝し、今シーズンのリーグ戦初勝利を収めた。今夏新加入の日本代表DF菅原由勢は2試合連続でフル出場を果たし、評価も上昇中。U−21ドイツ代表デビューを飾った長田澪（ミオ・バックハウス）は、初完封を記録している。一方のフライブルクも同様、前節にリーグ戦初勝利を記録。劇的勝利を飾った勢いをそのままぶつけたい一戦となる。
ブレーメンはGK長田と菅原がスターティングメンバーに名を連ね、フライブルクの日本代表MF鈴木唯人はベンチから出番を待つ一戦となった。序盤からブレーメンがペースを握るが、先制点を奪ったのはアウェイのフライブルク。33分にヴィンチェンツォ・グリフォがPKを成功させ、リードを奪う。
後半に入り、ブレーメンの菅原は高い位置にポジションをとり、攻撃に絡んでいく。しかし、フライブルクが貴重な追加点を挙げる。グリフォのクロスに巧みな動き出しを見せたチュクビケ・アダムが合わせた。
2点リードを奪われたものの、菅原の攻撃参加からのクロスでPKを誘発。ロマーノ・シュミットがキッカーを務めたが、フライブルクGKノア・アトゥボルがこれをストップする。ブレーメンは絶好のチャンスを生かせない。
そしてブレーメンは73分、菅原に代え、MFパトリス・コヴィッチを投入する。攻撃的なメンバーにシフトしたが、フライブルクにカウンターを許し、3失点目を献上。その後、スコアは動かずブレーメンは0−3で敗戦。一方のフライブルクは連勝を達成した。
ブレーメンは次戦、26日にバイエルンと対戦。フライブルクは24日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）の開幕節でバーゼル（スイス）と対戦した後、28日にホッフェンハイムとの一戦が控えている。
【スコア】
ブレーメン 0−3 フライブルク
【得点者】
0−1 33分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（PK/フライブルク）
0−2 54分 チュクビケ・アダム（フライブルク）
0−3 75分 アブドゥル・カリム・クリバリ（OG/フライブルク）
