「ヘアアレンジ無理、、」→【3COINS】で解決！ 挟むだけでOK♡「激かわバンス」

凝ったヘアアレンジは手間がかかるし難易度も高く感じる……。大人女性のそんなありがちな悩みは【3COINS（スリーコインズ）】のバンスクリップが解決してくれるかも。挟むだけで髪を簡単にまとめられて、華やかさや季節感もプラスしてくれるようなバンスクリップが、嬉しいプチプラで展開されています。ヘアアレンジは避けがちという人も、ぜひ試してみて！

サテンのリボンがフェミニンな存在感を発揮

【3COINS】「サテンリボンバンス」\550（税込）

サテン素材のリボンを大胆に組み合わせたフェミニンなデザインが、一点投入でヘアアレンジを凝ったものに見せてくれそうなこちら。大きめのサイズ感のため長い髪も扱いやすく、サッと髪をまとめたいときに重宝しそう。旬カラーであるブラウンのほか、ベージュやパープルといった淡色もラインナップ。バッグにつけてアクセントにするのもおすすめです。

プラスワンで秋らしさを醸し出すチェック柄

【3COINS】「チェックスクエアバンス」\330（税込）

こちらのバンスクリップはシックな配色のチェック柄で、秋らしさを醸し出してくれそう。約縦4.5 × 横10.5cmの程よいサイズ感かつ、スマートなスクエア型がクラシカルな印象もあり、オフィスコーデにも馴染むはず。いつも服はシンプル派という人も、ヘアアクセサリーで季節の柄物を楽しんでみて。

パール調モチーフが上品にきらめくメタリック素材

【3COINS】「ハートパールメタルバンス」\330（税込）

くるんとカーブさせたメタリックな素材がヘアアレンジに上品な輝きを添えるバンスクリップ。ハートやリボンをさりげなくかたどったフォルムが、レディなムードとともに可愛らしさも演出してくれそう。淡くきらめくパール調のモチーフがついているのも高見えを狙えるポイント。3色展開なので、手持ちのアクセサリーのカラーに揃えて色味を選ぶのがGOOD。

花びらのように重なる繊細なチュール素材

【3COINS】「チュールバンス」\550（税込）

透け感のあるチュール素材を、まるで花びらのように重ねた大人可愛いデザインが目を引くこちらの商品。素材によって華やかさを演出する繊細なルックスは、ドレッシーなお呼ばれコーデにもマッチしそうです。サイズは約縦7 × 横12cmの少し大きめなサイズ。甘口なチュール素材は勇気がいるという大人女性も、挟むだけのバンスクリップでトレンドムードを取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ