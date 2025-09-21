３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日をもって活動休止することが２１日、分かった。メジャーデビュー２０周年の記念日となる同日、オフィシャルファンクラブ「Ｐ．Ｔ．Ａ．」のサイトで発表した。

３人は「今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度、コールドスリープ（＝冷凍睡眠の状態）します」と報告。その理由として「より良くかっこいいＰｅｒｆｕｍｅでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と説明した。今後については「それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたい。また皆さんに巡り会える日まで温かく見守っていただけたら」とした。

Ｐｅｒｆｕｍｅは１９９９年に広島で結成。２００５年にシングル「リニアモーターガール」でメジャーデビューした。０７年の「ポリリズム」を始め、中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンド「中田サウンド」を武器にブレイク。その後も「チョコレイト・ディスコ」や「ｌｏｖｅ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」「レーザービーム」などがヒットし、独特の楽曲の世界観と歌詞、シンクロするダンスで多方面から評価を得た。

１１年に「ポリリズム」がディズニー／ピクサーのアニメ映画「カーズ２」の挿入歌に使用されたことをきっかけに、海外での活動を本格化させた。１５年に米音楽イベントのＳＸＳＷ（サウス・バイ・サウスウエスト）に出演。１９年に世界最大級の米音楽フェス「コーチェラ」にＪ―ＰＯＰの女性グループとして初出演し、２３年には欧州最大の音楽フェス「Ｐｒｉｍａｖｅｒａ Ｓｏｕｎｄ」に出演した。人体のプロジェクションマッピングや、最先端のテクノロジーを用いたライブ演出でも注目を集めた。

３人は９月２２、２３日に東京ドームで単独公演を開催する。

◆Ｐｅｒｆｕｍｅ（パフューム）あ〜ちゃん、かしゆか、のっちの３人組ユニット。０８年アルバム「ＧＡＭＥ」がオリコン週間ランキング１位を獲得し、テクノポップ史上初の快挙。１０年初のドーム公演。１２年初海外ツアー。１３年、世界最大の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」で日本の歌手として初パフォーマンス。ＮＨＫ紅白歌合戦には０８年から１６年連続出場した。