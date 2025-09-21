◇イングランド・プレミアリーグ第5節 ブライトン2ー2トットナム（2025年9月20日 ブライトン）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が20日、本拠トットナム戦でリーグ戦4試合連続のフル出場を果たすも不発。試合は終盤に味方のオウンゴールによって追いつかれ2ー2のドロー。今季2勝目はお預けとなった。また、ケガからの復帰を目指すトットナムのDF高井幸大（21）はベンチ外だった。

試合は前半8分、オフサイドラインギリギリで飛び出したFWミンテが相手GKをかわして無人のゴールへと流し込み先制。同31分にはMFアヤリの鮮やかなミドルシュートも決まって追加点。同43分に失点するも2ー1とリードして前半を終えた。

後半は猛攻受け守護神GKフェルブルッヘンのファインセーブなどで耐えていたが同37分に失点。クロスに対応したDFファンヘッケの不運なオウンゴールによって追いつかれドロー。1勝2分け2敗の勝ち点5とした。

開幕から5試合連続の先発出場となった三笘は後半35分、右サイドからグラウンダーのクロスを入れて好機を演出。守備のタスクもきっちりとこなしたが得点には絡めず。2試合連続ゴールとはならなかった。