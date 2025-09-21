3人組テクノポップユニットPerfumeがデビュー20周年記念日の21日未明、オフィシャルファンクラブサイトを更新し、12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表した。「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」などと、理由を説明している。

23日に開催する東京ドーム公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」が、現在発表されている活動休止前最後の公演となる。

同公演は22日から2日間開催予定。20年にはドームツアー「Perfume 8th Tour 2020“P Cubed”in Dome」を開催も、同年2月26日、新型コロナウイルスの影響で、政府がライブ当日に大規模イベントの中止を各自治体に要請したことでファイナル公演が急きょ中止に。以来、5年ぶりの東京ドーム公演となる。

Perfumeは99年に広島で結成し、05年にメジャーデビュー。10年に初の東京ドーム公演を成功させ、13年には東京、大阪でドームツアーを開催。16年には3大ドームツアーを、20年には4大ドームツアーを開催していた。