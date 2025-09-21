3人組テクノポップユニットPerfumeがデビュー20周年記念日の21日未明、オフィシャルファンクラブサイトを更新し、12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入ると発表した。

結成から25年以上走り続け、今年デビュー20周年を迎えた。20周年の締めくくりのタイミングで、コールドスリープを決めたという。「それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と、将来的な活動再開も示唆している。

99年に広島で結成し、05年にメジャーデビュー。中田ヤスタカ氏によるエレクトロなビートとシンセサイザーを駆使したサウンドで、「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」「レーザービーム」など多数のヒット曲を生み出した。

NHK紅白歌合戦には08年から23年まで、紅組のグループではザ・ピーナッツに並び最長となる16年連続出場。19年には世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」にJ−POP女性グループとして初出演し、23年には欧州最大の音楽フェス「Primavera Sound」への出演を果たすなど、日本を代表する女性グループとしての地位を築いていた。

Perfumeは22日から2日間、5年ぶりの東京ドーム公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」を控えている。