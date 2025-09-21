川崎は連勝が３で止まる　長谷部監督「チャンスをつくって取り切れなかった」　封じられた伊藤は「今はショックが大きい…」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）

川崎は、ＦＣ東京に０―１で敗れ、連勝が３でストップ。２２年１０〜１１月以来、３季ぶりとなる４連勝を逃した。ＦＣ東京との多摩川クラシコはこれまで４戦連続完封勝ち、最近３戦は全て３―０と得意だったが、この日は０―１で敗れた。

ＭＦロマニッチが加入後初先発も、前半はチームとして攻守に本来の姿が見られず、後半開始からＭＦ脇坂主将を投入し打開を図ったが、実らなかった。好調のＦＷ伊藤は後半２９分に鋭い抜け出しから決定機を迎えたが、右足でのシュートは左に外れ、自身公式戦の連続得点は６試合で止まった。

無得点に封じられた伊藤は「今は（敗戦の）ショックが大きいけど、試合は来る。自分たちはもう一つも落とせない状況なので、次の試合（２３日・湘南戦）に向けて気持ちを切り替えて準備していきたい」と唇をかんだ。

長谷部茂利監督は「前半の入りから、自分たちの良いプレーが少なく、相手が良かった。攻守にわたってセカンドボールも相手に拾われることが多く、こぼれ球もどちらかと言えば向こうに拾われる形が多かった。それでも１失点に抑えていて、ハーフタイムには修正して送り出した。相手が１点リードしていたから、少し引いた形にはなったと思うが、チャンスをつくって取り切れなかったところが残念でならない。ここのところ複数得点をしていたので、期待は持っていたが、終盤の、多分オフサイドだと思うが、そこら辺も運がなかったと（受け止めて）締めたいと思う」と悔しそうに振り返った。