佐野海舟が左足ミドルで衝撃のブンデス初ゴール＆圧巻の初アシスト！３得点関与の大暴れ！マインツは10人でアウクスブルクに４−１大勝、待望の今季初勝利
現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガの第４節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツが、アウクスブルクと敵地で対戦した。
佐野がダブルボランチの一角で先発、川粼がメンバー外となったマインツは14分、相手のパスをカットした佐野がそのまま持ち上がり、利き足とは逆の左足を一閃。豪快なミドルシュートを叩き込み、先制に成功する。
日本代表MFは、ブンデスリーガ出場38試合目にして、これが嬉しい初ゴールとなった。
さらに26分、敵陣でボールを奪ったコーアがDFをかわしてネットを揺らし、追加点を奪う。
２点リードで折り返したマインツは53分、ファウルで２枚目のイエローカードを受けたコーアが退場。数的不利となる。
それでも60分、右サイドでボールを奪った佐野が推進力のあるドリブルで一気に持ち上がり、絶妙のラストパス。これをネーベルが流し込み、貴重な３点目を奪う。24歳のダイナモは初得点に続けて初アシストをマークした。
63分にはCKからピンチが訪れるも、GKツェントナーのビッグセーブで防ぐ。
その６分後には、またも佐野がポケットを取り、折り返し。ハンチェ＝オルセンがわずかに触り、ジーブが勝負を決める４点目を決める。
83分にエセンドのゴールで１点を返されたものの、このままマインツが４−１で大勝。待望の今季初勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が衝撃のブンデス初ゴール＆圧巻の初アシスト
佐野がダブルボランチの一角で先発、川粼がメンバー外となったマインツは14分、相手のパスをカットした佐野がそのまま持ち上がり、利き足とは逆の左足を一閃。豪快なミドルシュートを叩き込み、先制に成功する。
日本代表MFは、ブンデスリーガ出場38試合目にして、これが嬉しい初ゴールとなった。
２点リードで折り返したマインツは53分、ファウルで２枚目のイエローカードを受けたコーアが退場。数的不利となる。
それでも60分、右サイドでボールを奪った佐野が推進力のあるドリブルで一気に持ち上がり、絶妙のラストパス。これをネーベルが流し込み、貴重な３点目を奪う。24歳のダイナモは初得点に続けて初アシストをマークした。
63分にはCKからピンチが訪れるも、GKツェントナーのビッグセーブで防ぐ。
その６分後には、またも佐野がポケットを取り、折り返し。ハンチェ＝オルセンがわずかに触り、ジーブが勝負を決める４点目を決める。
83分にエセンドのゴールで１点を返されたものの、このままマインツが４−１で大勝。待望の今季初勝利を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が衝撃のブンデス初ゴール＆圧巻の初アシスト