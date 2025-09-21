◇明治安田J1リーグ第30節 鹿島1―0浦和（2025年9月20日 埼玉スタジアム）

鹿島が浦和に1―0で競り勝ち、首位に浮上した。日本代表GK早川友基が無失点勝利に貢献し、7戦連続ドローだった因縁のライバル対決に決着をつけた。

開始直後にMF金子の直接FKを右手一本で弾き出すと、何度も好セーブを繰り出す。真骨頂は後半37分、カウンターから1対1で対峙（たいじ）したMF関根のシュートを右足一本で止め、こぼれ球に詰めたDF石原のシュートも冷静に処理した。「自分の間合いで持っていって、ファーを切りながら我慢して守れた」。直前でオフサイドがあったため記録には残らない“幻のセーブ”ではあるものの、決してゴールを割らせなかった。クロスから決定機を招いた試合終了間際は、FWキーセテリンのシュートを再び右足で阻止。「体を本能的に持っていって、最後はボールに足を合わせられた」と大きくうなずいた。

何度となくチームの窮地を救い、勝ち点をもたらしてきた鉄壁の守護神。「どんな試合でも後ろはまず無失点に抑えること」。平然とした様子で、5万人超えのビッグマッチでも役割を全うした。