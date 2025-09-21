イギリスやベルギーなどのヨーロッパの主要空港で、サイバー攻撃によるシステム障害が発生し、航空便の遅延や欠航が生じています。

ロンドンのヒースロー空港は20日、複数の航空会社の搭乗システムなどを取り扱うアメリカのコリンズ・エアロスペース社を狙ったサイバー攻撃があり、システム障害が発生していると発表しました。この影響で航空便の遅延が発生し、空港はチェックインなどを待つ乗客らで混雑していました。また、ベルギーのブリュッセル空港ではチェックインなどの手続きで自動システムが使用できなくなり、手動で対応していると発表しました。

ドイツのベルリン・ブランデンブルク空港もシステム障害による影響が出ていて、搭乗手続きに時間がかかっているとしています。

ロイター通信などによりますと、このサイバー攻撃によるシステム障害はヨーロッパの複数の主要空港で発生していて、航空便の遅延や欠航が生じているということです。

ヒースロー空港によりますと、コリンズ・エアロスペース社は問題の早期解決に取り組んでいるということですが、ヒースロー空港は乗客に対し、空港に向かう前に航空会社に詳細を確認するよう求めています。