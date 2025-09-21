【洪水警報】北海道・夕張市、北広島市に発表 21日00:29時点
気象台は、午前0時29分に、洪水警報を夕張市、北広島市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を札幌市、江別市に発表しました。
石狩地方では、土砂災害に警戒してください。石狩、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。石狩、空知地方では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
21日明け方にかけて警戒
■小樽市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■夕張市
□洪水警報【発表】
21日明け方にかけて警戒
■江別市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■千歳市
□大雨警報
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■恵庭市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒
■北広島市
□洪水警報【発表】
21日明け方にかけて警戒
■由仁町
□洪水警報
21日明け方にかけて警戒