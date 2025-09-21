[9.20 プレミアリーグ第5節](オールド トラフォード)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 23 ルーク・ショー

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 31 センネ・ラメンス

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 33 タイラー・フレデリクソン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 10 マテウス・クーニャ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

監督

ルベン・アモリム

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 24 リース・ジェームズ

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

MF 41 エステバン

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 27 マロ・グスト

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 32 タイリーク・ジョージ

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

エンツォ・マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります