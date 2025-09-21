マンチェスター・Uvsチェルシー スタメン発表
[9.20 プレミアリーグ第5節](オールド トラフォード)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 31 センネ・ラメンス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります