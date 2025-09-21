◇ドイツ1部リーグ第4節 マインツ4―1アウクスブルク（2025年9月20日 アウクスブルク）

マインツの日本代表MF佐野海舟がドイツ1部2年目、通算38試合目でリーグ戦初得点と初アシストをマークした。チームは4―1で快勝し、今季リーグ戦4試合目でうれしい初勝利を挙げた。

佐野は欧州1年目でリーグ戦全34試合に先発した昨季に続き、今季もここまで全3試合にフル出場。アウェーで迎えた4試合目もボランチの一角で先発すると前半14分、敵陣やや右寄りの位置で相手の縦パスを横から奪取。そのままドリブルで駆け上がり、ペナルティーアーク内から左足を振り抜く。シュートは相手GKの逆を突き、ニアのゴールネットに吸い込まれた。佐野はジャンプとガッツポーズで喜びを表現。チームメイトが輪になって祝福した。

後半8分には前半にチーム2点目を挙げていたコールが、この試合2度目の警告を受けて退場。マインツは10人での戦いを強いられたが、この日の佐野は神がかっていた。同15分に自陣で相手の縦パスを背後からかっさらい、そのまま一気に敵陣ゴール前へ。FWネベルに絶妙な右クロスを送り、チームの3点目をアシストした。さらに同24分にもエリア内に進入して味方のパスをゴールライン際で折り返し、勝利を決定づけるFWジーブのチーム4点目をお膳立てした。

佐野は日本ではJ1で通算1得点、J2で通算8得点を挙げている。