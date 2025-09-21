ボートレース桐生のＧ掘屮ールレディース第５８回日刊スポーツ杯」は２１日、開幕する。

前田紗希（３２＝埼玉）がエンジン抽選で引き当てた５９号機は２連率は３６％だが、前節に島村隆幸が駆って優出２着した好素性機。今節は低勝率機と前節優出機を使用する爐曚楪稍患．轡蝓璽梱瓩箸△辰董峪笋廊狆，疏鉢瓩辰討海箸任垢諭廚半亟蕕鯢發べた。

スタート特訓を終えると「何もしないで行ったけど、良かったです。ペラの形も自分の好きな形でした。行き足が良くて、特訓でもスーッと自分だけ進んでいく感じがあったし、回った後の足もいいと思う。体感も良かった」と期待通りの舟足に納得の表情。

その上で「前の人が仕上げてくれているんだと思います。このまま行っても、全然良さそう。新品リングに替わっていたので、あとは節間に様子を見ながら入れ替えたり調整すればいいと思う」と、調整の方向性も定まりつつある。



今年はここまで５優出。２０２６年前期に適用される５月からの勝率は６・９５（２０日現在）と自己ベストを大幅に更新するペースで推移している。このまま行けばＡ１復帰も濃厚だが「Ａ１もだけど、そろそろ優勝したいですね」。今節は昨年６月の住之江オールレディース以来、通算３回目のＶがターゲットだ。