佐野海舟がアウクスブルク戦でMOM選出

ドイツ1部マインツは現地時間9月20日、ブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと対戦し、4-1で勝利した。

この試合にスタメン出場した日本代表MF佐野海舟がブンデスリーガ初ゴールと初アシストを記録し、マインツの今季リーグ戦初勝利に大きく貢献した。

佐野は開幕から4試合連続で定位置のボランチでスタメン出場。すると前半14分だった。敵陣で出足良く相手の縦パスをインターセプトするとそこからドリブルを開始。ペナルティーアークに入ったところで左足シュートを放つと、ゴール右下に吸い込まれた。佐野にとってはブンデス2年目で初ゴール。前半26分には、自陣でボールを奪った佐野がドリブルで敵陣へ。佐野のお膳立てからDFドミニク・コールが追加点を決めて2-0でハーフタイムに入った。

しかしマインツは後半8分、追加点を決めていたドミニク・コールが2枚目のイエローカードを受けて退場処分に。それでもマインツは数的不利でも同5分にMFパウル・ネーベルが3点目を決めて試合を優位に進めた。

そして佐野は後半24分、右サイドのコーナーキックから4点目を演出。データサイト「Sofascore」によると、佐野は地上戦でのデュエル勝率約85%（6/7）、ドリブル成功数100%（4/4）という驚異的なスタッツも記録した。

試合終盤に1点を返され、4-1でタイムアップ。フル出場を果たした佐野は、マン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に選出される活躍ぶりでチームを牽引した。（FOOTBALL ZONE編集部）