【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム】 9月21日23時 予約締切 2026年1月 発送予定 価格：19,800円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム」の予約をプレミアムバンダイにて本日9月21日23時まで受け付けている。価格は19,800円。発送は2026年1月の予定。

本商品は2025年に30周年を迎えるアニメ「新機動戦記ガンダムW」の主役機「ウイングガンダム」を「METAL ROBOT魂」シリーズにて立体化したもの。ダイキャストパーツにはメッキが施されており、高級感と重量感が演出されている。

翼の先端部に商品オリジナルのスライドギミックを搭載し、ダイナミックなアクションポーズができる。ウイングガンダムの主兵装である大型ビームライフル「バスターライフル」は迫力のあるサイズで再現され、劇中での怒涛のシーンを演出可能となっている。

また、専用シールド内部には、ビームサーベル柄を格納。先端部分を展開することでビームサーベル柄の取り出しが可能となっている。ビームサーベル用のエフェクトパーツも付属する。

特徴的なバード形態への変形が可能で、鳥のような美しいシルエットを再現できる。

「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ウイングガンダム」

サイズ：全高約140mm

材質：ABS、ダイキャスト、POM製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・バスターライフル

・シールド

・サーベル柄

・ビームサーベルエフェクトパーツ一式

・ジョイントパーツ一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。