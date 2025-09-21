靴下屋×ウンナナクール熊本限定♡遊び心あふれるコラボパジャマ発売

靴下屋とウンナナクールがタッグを組み、熊本下通り店限定で遊び心たっぷりのコラボパジャマを発売します♡9月12日（金）入荷予定、価格は6,930円（税込）。熊本城やからしれんこん、キンシコウの刺繍が施され、心地よくて気分も上がるデザイン♪さらに、同じ刺繍は靴下にもカスタマイズ可能で、自分だけの特別な一足も作れます。

熊本モチーフの刺繍で特別感UP

熊本城

からしれんこん

キンシコウ

今回のコラボパジャマは、袖に熊本のシンボル「熊本城」、郷土名物「からしれんこん」、国内で唯一熊本市動植物園で飼育される「キンシコウ」の刺繍を施した遊び心たっぷりのデザイン♡

素材や着心地にもこだわり、上下セットで6,930円（税込）で販売されます。自宅でのくつろぎ時間もワクワク感がアップします♪

靴下も刺繍カスタマイズ可能

パジャマ購入者には、同じ刺繍を靴下に無料で施せる特別サービスを提供。もちろん、パジャマなしでも有料で刺繍可能です。

お気に入りの靴下に熊本モチーフを添えて、自分だけのコーディネートを楽しめます♡店頭でその場でカスタマイズできるため、ギフトにもぴったりです。

熊本下通り店で手に入る限定アイテム

販売は熊本下通り店限定。住所は熊本市中央区手取本町4-4-5、営業時間は11:00～20:00。JR熊本駅から市電で通町筋下車すぐのアクセスで便利です。

パジャマ上下セットの他、靴下カスタマイズサービスも同日スタート。心地よくて特別感のあるアイテムを、ぜひ手に入れてください♡

