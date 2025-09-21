11/23¡¦24¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎASOBISYSTEM¤Î¥¢¥¤¥É¥ë£´ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢´ØÀ¾È¯¡¦¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹ÃÂÀ¸
¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡ÙÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡Ù¤¬Âçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤ÈÆ²Åç¥ê¥Ðー¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎFRUITS ZIPPER¡¦CANDY TUNE¡¦SWEET STEADY¡¦CUTIE STREET¤¬½Ð±é¡ª
¡ü¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×¡Ù¤È¤Ï
´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¤ò¸Ø¤ëABC¥°¥ëー¥×¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ëASOBISYSTEM¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÅÔ»Ô·¿¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡£ÉñÂæ¤ÏÂçºå¡¦ABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤ÈÆ²Åç¥ê¥Ðー¥Õ¥©ー¥é¥à¡£¤½¤Î2µòÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âçºå¤Î³¹¤¬2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
ASOBISYSTEM½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ´ØÀ¾È¯¡¢¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ü¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡Ù¤È¤Ï
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¿¼Ìë£°»þ～£°»þ25Ê¬ÊüÁ÷¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡Ù¡£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤äFRUITS ZIPPER¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëASOBISYSTEM¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¡õ¥Ð¥º¥ê³Î¼Â¤Î´ë²è¤òASOBI¿´¡¢ËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó ¥¢¥¤¥É¥ëº×
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡ËÁ´4¸ø±é
²ñ¾ì¡§ABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¡Ê¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¡Ë¡¦Æ²Åç¥ê¥Ðー¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¸ø±é¡Ë
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL:https://www.asahi.co.jp/asobanyasonson/idolmatsuri
¢¨SWEET STEADY / CUTIE STREET¤Ï11·î23Æü¤Ë½Ð±é
¢¨CANDY TUNE / FRUITS ZIPPER¤Ï11·î24Æü¤Ë½Ð±é
¢¨½Ð±é¼ÔÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£¥Á¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡Ê1¸ø±é¤Ë¤Ä¤)
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
°ìÈÌ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢£11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚSWEET STEADY¸ø±é¡Û¡¡12:00³«±é¡Ê10:30³«¾ì¡ËⒸ¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ ¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡Ü¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥Èー¥¯¥·¥çーwith SWEET STEADY
¡Ü¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å14:00～14:30¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ï¥Èー¥¯¥·¥çー¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡ÚCUTIE STREET¸ø±é¡Û¡¡17:30³«±é¡Ê16:00³«¾ì¡ËⒸ¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ ¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡Ü¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥Èー¥¯¥·¥çーwith CUTIE STREET
¡Ü¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å19:30～20:00¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ï¥Èー¥¯¥·¥çー¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢£11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë
¡ÚCANDY TUNE¸ø±é¡Û¡¡12:00³«±é¡Ê10:30³«¾ì¡ËⒸ¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ ¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡Ü¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥Èー¥¯¥·¥çーwith CANDY TUNE
¡Ü¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å14:00～14:30¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ï¥Èー¥¯¥·¥çー¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡ÚFRUITS ZIPPER¸ø±é¡Û¡¡17:30³«±é¡Ê16:00³«¾ì¡ËⒸ¡Ö¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Í¥ÀèÆþ¾ì¡Ü¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¥Èー¥¯¥·¥çーwith FRUITS ZIPPER
¡Ü¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å19:30～20:00¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ï¥Èー¥¯¥·¥çー¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹