¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤«¤é£²£±Æü¤Ç£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢£±·î¤ÎÃÏ¿Ì»þ¤Ë»³´ÖÉô¤ÇÊø¤ì¤¿ÅÚº½¤äÅÝÌÚ¤¬¡¢£¹·î¤Î¹ë±«¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅÚÀÐÎ®¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿£±£¶¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èï³²¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡ÖÊ£¹çºÒ³²¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¶µ·±¤òÄó¸À¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤ÈÂÐºö¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡ÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹Æü¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Î´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤à»à¼Ô¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç£¶£´£³¿Í¡¢¹ë±«¤Ç£±£¹¿Í¡£±þµÞ²¾Àß½»Âð¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¹¿¿å¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤Ë¤ÏÂç±«¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Â³¤¯¡£