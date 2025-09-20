¡Ö¤³¤ìÇÛ¿®¤·¤ÆÂç¾æÉ×¡©¡×£Â£ÄºÇ¿·±ÇÁü¤Ë¥Í¥Ã¥È¿´ÇÛ¡¡ÌäÂê»ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬µã¤¶«¤ÓÁûÁ³¡¢±»ÅÄ½ã»Î²¥¤é¤ì¤ë¡¡³ÊÆ®²È¤Ë·ö²ÞÇä¤ë¤âµÞÅ¾¼å¹ø¡Ö²¶¿²¤Æ¤Ê¤¤¡×¹Â¸ý»á·ãÅÜ¡¢³ÊÆ®²ÈÊòÁ³¡Ö¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¥¤¡×
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£·²óÂç²ñ¡Ê£²£·Æü¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬£±£¹Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÌäÂê»ù¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢£ó£á£ë£ë£ë£é¤¬Ë½Áö¡£³ÊÆ®²È¤ÎÇòÀîÎ¦ÅÍ¤È¤â¤á¤¿¸å¡¢¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£µ·î¤Î£Ä£Å£Å£Ð¤Î»î¹ç¤Ç£ó£á£ë£ë£ë£é¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤Ç¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤ÇÈ¿Â§Éé¤±¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢£ó£á£ë£ë£ë£é¤Î³«¤Ä¾¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ËÇòÀî¤¬¡ÖÈ¿Â§¤¸¤ã¤¢¤ó¤Ê¤ó¡£¤¢¤«¤ó¤¾¡¢¤¢¤ì¡×¤ÈÀâ¶µ¡££ó£á£ë£ë£ë£é¤¬¥¥ì¤Æ¡¢ÇòÀî¤òÇÍÅÝ¤·¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£ó£á£ë£ë£ë£é¤Ï¡Ö²¶¤ÎÁê¼ê¤Ï¤Æ¤á¤§¤À¤è¡¢ÇòÀî¤µ¤ó¡×¤ÈÍí¤ß¡¢ÇòÀî¤â¡Ö½Ð¤¿¥á¥ó¥Ø¥é·¯¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¡©¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°Áê¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©µÕ¤Ë¡×¤È¤¤¤éÎ©¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ê£ó£á£ë£ë£ë£é¤¬ÀåÂ¤é¤º¤Ê¸ýÄ´¤ÇÇòÀî¤ËÍí¤ßÂ³¤±£Â£Ä¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢ÇòÀî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤¸¤ã¤¢º£¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤ë¤ï¡£º£¤«¤é£Í£Í£Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ë¤ï¡£¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤¤¤¦¤Ê¡¢º£¤«¤é¤¹¤ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤ë¡¢¤»¤ó¤Î¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£ó£á£ë£ë£ë£é¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÏµñÈÝ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤ÏÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤ì¤À¤±Íí¤ó¤É¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©Î¦ÅÍ·¯¡¢¥ê¥¹¥¯¼è¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£¤Ò¤ÊÃÅ¤«¤é¤â¡Öº£¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤È¤Ö¤È¡¢£ó£á£ë£ë£ë£é¤Ï¡Ö²¶¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡©¤³¤ì¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤Î·ö²Þ¤À¤«¤éÌÛ¤ì¤ä¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡Ö²¶¡¢¤¤ç¤¦¿²¤Æ¤Ê¤¤¤·¡£²¶¡¢Â¤Î¹ü¥¬¥¿¥¬¥¿¤À¤è¡£¤¸¤óÂÓ¿¤Ó¿¤Ó¤À¤·¡×¤È¤°¤º¤ê»Ï¤á¤¿¡£¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢·ö²ÞÇä¤ë¤Ê¤è¡£¥À¥»¥§¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¡¢µ¢¤ì¡£Î¦ÅÍ¤¯¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¥ê¥¹¥¯¼è¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¤È¤ä¤ë¥á¥ê¥Ã¥È£±¤Ä¤â¤Í¤¨¤À¤í¤¦¤è¡£¥¬¥¿¥¬¥¿È´¤«¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¡£¤°¤º¤ë£ó£á£ë£ë£ë£é¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¡È¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É±»ÅÄ½ã»Î¤¬¤Ê¤À¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅÐ¾ì¡££ó£á£ë£ë£ë£é¤Ïµ¡ºà¤ò²õ¤·¡¢¡Ö¤¯¤½¤¬¤¡¡¼¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£ÇòÀî¤Ï¡Ö¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±»ÅÄ¤ÈÌÌÃÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤à¤«¤Ä¤¯¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¹æµã¡£¡Ö£Â£Ä¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤«¤é½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£±»ÅÄ¤¬Í¡¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö£Â£Ä¤Ï·ÀÌó¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Æ¤á¤¨¤é¤âÆ¬¤ÎÃæµ¤¤ò¤Ä¤±¤È¤±¤è¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë°õ¾ÝÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Ê¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¶«¤ÓÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ï±»ÅÄ¤Ë¤â°ÂÖ¤ò¤Ä¤¡¢²¥¤ê¤«¤«¤ë¤Ê¤ÉË½Áö¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö£Î£È£ËÆÃ½¸¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤«¡×¡¢¡Ö¤³¤ìÇÛ¿®¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ä¤Ä¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£