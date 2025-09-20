À¤³¦Î¦¾å¡¡°ÛÎã¤ÎºÆ¥ì¡¼¥¹2»î¹ç¡ªÃË»Ò1600m¥ê¥ì¡¼¤ÇÊÆ¹ñVS¥±¥Ë¥¢¡¢400m¥ê¥ì¡¼¤ÏÆî¥¢¤¬Ã±ÆÈ¤Ç
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤È400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇºÆ¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª2ÁÈ¤Ç¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆµßºÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡21Æü¸áÁ°10»þ33Ê¬¤«¤éºÆ¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£Í½Áª¤ÈÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áö½ç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥¿¥¤¥à¤¬38ÉÃ34¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¡¢·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª1ÁÈ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥±¥Ë¥¢¤¬¥¶¥ó¥Ó¥¢¤Ë¤è¤ëË¸³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹³µÄ¡£Ë¸³²¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢21Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤«¤éºÆ¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥±¥Ë¥¢¤¬1ÂÐ1¤ÎºÆ¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç·è¾¡¿Ê½ÐÏÈ1¤ò·è¤á¤ë¡£