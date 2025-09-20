¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡¡photo/Getty images

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÀäÂÐÅª»ÙÃì¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï2¾¡2Ê¬¤ÈÌ¤¤ÀÌµÇÔ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤À¡£Âè2Àá¤ÈÂè3Àá¤ò²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤ÏÁ°Àá¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢ÅêÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÇÆÀÅÀ¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÀï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÉüµ¢ÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥óUÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Øfootball.london¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÈà¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£ÌäÂê¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÀèÆü¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Î¥Þ¥óUÀï¤Ç¤ÏÈà¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×

¥Þ¥óU¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£