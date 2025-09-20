マンチェスター・ユナイテッドのOBであるガリー・ネビル氏は、アーセナルは今節のマンチェスター・シティ戦で勝利しなければならないと英『Sky Sports』にて語った。



リーグ戦3年連続2位で優勝まであと一歩届かない状況が続いているアーセナルは悲願のタイトル獲得に向けて、今夏も積極補強を決行。ヴィクトル・ギェケレシュやマルティン・スビメンディらを獲得し、ブカヨ・サカやマルティン・ウーデゴーが不在でも変わらぬ強さを発揮するチームを作った。





そんなアーセナルが今節戦うのはマンチェスター・シティだ。近年国内で圧巻の強さを見せてきたシティにアーセナルは優勝争いで敗れてきたが、ここ2シーズンは2勝2分で負けていない。2チームによる力関係が少し変わってきたなか、ネビル氏は今のアーセナルにとってシティ戦は「勝たなければならない試合」と語り、一方のシティにとっては優勝争いに加われるかどうかを測る試合になるという。「アーセナルの観点から見れば、これは勝たなければいけない試合だと思う。今のアーセナルはマンチェスター・シティよりも優れたチームであり、総合力でも上回っている」「しかし、試合では苦戦するだろう。シティには優秀な選手が多すぎるからだ。アーセナルはアーリング・ハーランドをどうにかしなければならない。フィル・フォーデンやベルナルド・シウバ、ジェレミー・ドクも対処が必要だ。彼らは本当に個人技が優れていて、決定的な瞬間を作り出す力を持っている」「アーセナルは本当にいいプレイをしなくてはいけない。だが、彼らが持つ堅実な守備と、それを大舞台で発揮できることは我々も知っている。それと同時に、この試合を絶対に勝たねばという思考能力、そして試合に勝つというメンタリティのバランスが重要になる」「それはまず監督が選手を選ぶところから始まる。そして選手たちがピッチに立つ時、チャンスがあれば躊躇せず全力で挑む姿勢が重要だ。大きな試合に勝つためには、本物の表現力と何か違うものが必要で、このアーセナルのチームは大きな試合で良い結果を残してきた」「だから、アーセナルが勝たなければいけない試合だと思う。アーセナルよりもシティにとって厳しい試合になると思うが、シティが本当にタイトル争いに復帰したことを示したいなら、本当に流れを変えたいなら、勝つしかない。エミレーツ・スタジアムで勝利を収めれば、状況が一変し、少し波風も立つだろう」しばしば勝ちにいかず、負けないことに重心を置き過ぎている点を指摘されるアーセナルだが、ホームで行われる今節は勝ち点3をなんとしても獲る必要があるとネビル氏は語っている。十分な選手層を揃え、欧州トップクラスのスカッドを擁するアーセナル。クラブレジェンドのティエリ・アンリ氏も今シーズンはタイトル獲得へ言い訳のできない1年になると主張していたが、シティ相手にもその実力を示せるか。