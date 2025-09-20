マージーサイドダービーはリヴァプールに軍配 エキティケがリーグ3得点目。遠藤航はベンチ入りも出番なし
プレミアリーグ第5節、最初のカードとなったリヴァプール対エヴァートンのマージーサイドダービー。天気はあいにくの雨。
リヴァプールは新加入のアレクサンデル・イサクがベンチ入り。CFは同じくニューカマーのウーゴ・エキティケ。フロリアン・ヴィルツはベンチから出番を待つ。
アウェイのエヴァートンは好調ジャック・グリーリッシュが左サイドハーフとしてスタート。守護神はお馴染みのジョーダン・ピックフォードが務める。
エヴァートンは序盤から押し込まれる展開に。頼みの綱であるグリーリッシュの前進も対面するコナー・ブラッドリーに防がれてしまっている。
27分、エヴァートンにチャンス。ハーフウェイライン付近でボールをカットし、左サイドからグリーリッシュが前進。走りこむキアナン・デューズバリー・ホールにパスを出し、ポケットからシュートを放つも、枠は捉えられない。
29分、リヴァプールに追加点。相手のゴールキックを後方で回収し、グラフェンベルフが裏のスペースにスルーパス。エキティケが上手く抜け出し、ゴールに流し込んだ。
エヴァートンは後半開始とともに前線のベトを下げてティエルノ・バリーをピッチに送り込む。
58分、エヴァートンにゴール。グリーリッシュが左サイドから前進し、ファーサイドへクロス。フリーだったエディアイがマイナスに落とし、最後はイドリッサ・ゲイェがボックス内から右足を振り抜き、ゴールネットに突き刺した。
67分、ホームチームがエキティケに代えてイサクを投入。これがリヴァプールの選手としてのプレミアリーグデビューとなる。
エヴァートンは終盤にカルロス・アルカラス、タイラー・ディブリングと攻撃的な選手をピッチに送り込むも状況は変えられず、2-1でリヴァプールがマージーサイドダービーを制した。これでリヴァプールは開幕5連勝。リーグ連覇に向けて順調に歩みを進めている。
リヴァプール 2-1 エヴァートン
リヴァプール
10分 ライアン・グラフェンベルフ
29分 ウーゴ・エキティケ
エヴァートン
58分 イドリッサ・ゲイェ
