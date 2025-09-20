スタッド・ランスMF中村敬斗が復帰…第6節サンテティエンヌ戦で遠征メンバー入りを果たす
スタッド・ランスは20日、リーグ・ドゥ（フランス2部）第6節サンテティエンヌ戦に向けた招集メンバーを発表し、日本代表MF中村敬斗が名を連ねた。
同クラブは昨シーズン、リーグ・アンで下位に低迷し、昇降格プレーオフの末にリーグ・ドゥ降格が決定。中村は今夏の移籍市場で移籍を志願したとも伝えられ、ジャパンツアーにも帯同せず、新シーズン開幕後も公式戦でプレーしていなかった。
そうしたなか、クラブは今月11日に中村のトレーニング復帰を発表。「プロ意識と野心を持ち、スタッド・ランスのユニフォームを守るという強い決意を、経営陣、クラブスタッフ、選手に示した」と声明を出していた。
中村はその後、13日に行われたFCアヌシー戦を欠場したものの、20日（日本時間21日3時）開催のサンテティエンヌ戦に向け、ついにメンバー入りを果たした。なお、日本人DF関根大輝も遠征メンバーに名を連ねている。
