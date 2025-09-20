¡Ú¥Î¥¢¡¦£Î¡Ý£±¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡¡Ï¢ÇÆÁ°¿Ê¤â¡Ä¿·£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¡Öº£¡¢²£¸þ¤¤ËÉÒ´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£²£°Æü¡¢¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬À¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤«¤é£´¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£²ÇÔ¤ÈÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤À¶µÜ¤Ï¡¢À¬Ìð¤ÎÃÆÆ»¤«¤é¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤òÍá¤Ó¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃÆÆ»¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¡¢¾ðÇ®£Ä£Ä£Ô¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤ò´Ö°ìÈ±¤Ç²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢¸åÆ¬Éô¤Ø¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ÇÈ¿·â³«»Ï¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÊÑ·¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇµÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÀ¶µÜ¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢¥Þ¥µËÌµÜ¤Î£´Áª¼ê¤¬£´¾¡£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤Þ¤ÞºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£²£±Æü¡¢±§ÅÔµÜ¡Ë¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÀ¶µÜ¤À¤¬¡ÖÁ´Á³ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£À¶µÜ³¤ÅÍ¡¢£±£²·î¤Ç£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤À²ñ¼Ò¤«¤éº£¤Î¤È¤³¤íÆÃ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤ÆÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤Æ²£¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º²£¸þ¤¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤´µ¡·ù¼Ð¤á¤ÊÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ëº£Æü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¿·£Ô¥·¥ã¥Ä¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤¦¡¢²£¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡¡¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¥â¥ó¥°¥é¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ç²£¸þ¤¤Ã¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÊ°¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é£Î¡Ý£±Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢£±£°¼þÇ¯¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡µÇ°¡¢²£´éÂ´¶È¡¢ÀµÌÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Öº£¡¢²£¸þ¤¤ËÉÒ´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡¡¤½¤ì¤Ëº£Æü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¼«Ê¬¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢´ÝÆ£Áª¼ê¤È¥¬¥ì¥Î¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Î¥¢¤â¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÉñÂæ¤â¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤âÁ´°÷¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢²£¸þ¤¤Ø¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²£¸þ¤¥¤¥¸¥ê¤ÇËÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¶µÜ¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç°Ò¸·¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£