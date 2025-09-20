TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å11»þ41Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò¹â²¬»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢Ä«ÆüÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÉÙ»³¸©¡¦¹â²¬»Ô¡¢µûÄÅ»Ô¡¢¹õÉô»Ô¡¢Ä«ÆüÄ®¤ËÈ¯É½ 20Æü23:41»þÅÀ

ÉÙ»³¸©¤Ç¤Ï¡¢21ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢21ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÉÙ»³»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¹â²¬»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£µûÄÅ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢£³êÀî»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¹õÉô»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Å×ÇÈ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡25mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾®ÌðÉô»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÆîÅ×»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¼Í¿å»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡30mm

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾å»ÔÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢£Î©»³Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm

¢£Ä«ÆüÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü