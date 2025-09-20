¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¡È¥¹¥¿¡¼Áª¼êÂ·¤¦¡É¥¢¥á¥ê¥«¤ò·Ù²ü¡Ö¥ê¥ì¡¼¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡×ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë¤â´üÂÔ¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¡ÃË»Ò4¡ß100¥ê¥ì¡¼Í½Áª¡Ê20Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
2019Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¡ÊÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª2ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢38ÉÃ07¤Î3Ãå¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡Ö°ì½Ö·è¾¡¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¹ñÎ©¤Î°ÛÍÍ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¶Ã¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
Í½Áª¤ËÄ©¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï1Áö¤Ë¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÃÓÍ´µ®¡Ê30¡¢½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢2Áö¤Ë2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î胗ÅÄÂçµ±¡Ê22¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¡Ë¡¢3Áö¤Ë2017Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤È2019Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨¡Ê29¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ï¥ê¥ì¡¼¤Ç½é½Ð¾ì¤Î±ß·Èô±©¡Ê22¡¢JAL¡Ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1Áö¤Ë¾®ÃÓÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¡ª2Áö¤Ë胗ÅÄ¡ªÀä¹¥Ä´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡£¤¸¤ã¤¢²¿¤ÇÂåÉ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤â¤¦Áö¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿胗ÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¶ÍÀ¸¤ÏÄê°ÌÃÖ¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ4Áö¤Ë±ß·Áª¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±ß·Áª¼ê200m¤Ç¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Ë¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µ§¤ëÍÍ»Ò¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¿¥ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤â¡Ö¤¤¤±¡ª¤¤¤±¡ª¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬3Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤È¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡Ö¤Þ¤À¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÈÁáÂ®·è¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿胗ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÃÏÌÄ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¿À¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ñÎ©¤Î´¿À¼¤ò¼Â´¶¡£¶ÍÀ¸¤Ï¡ÖÃå½ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÌ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£Âç²ñÃË»Ò100m¤Ç¶â¡¢¶ä¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÈÍð¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½Áª¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤è¤ê¶á¤Å¤¡¢·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤¬¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¢¥í¥á¥ë¤Ã¤Æ°ì»þÂå¤òºî¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¸Ä¿Í¶¥µ»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥ê¥ì¡¼¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡×¤ÈËÜÌ¿¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼êÂ·¤¤¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆüËÜ¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡£ÃË»Ò200m4Ï¢ÇÆ¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀÍ½Áª¤Þ¤ÀÍ½Áª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ØÀ¤³¦Î¦¾åºÇ½ªÆü¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¡È¥ê¥ì¡¼»ø¡É¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£