¡Ú¥È¥Þ¥È&¥ª¥Ë¥ª¥ó¡Û½©¸ÂÄê♡¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥ÄÆþ¤êìÔÂô¥Ç¥¶ー¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥È¥Þ¥È&¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö½©¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥Ç¥¶ー¥È¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡£Ç»¸ü¤Ê¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ä¡¢½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¦¤Ö¤É¤¦¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£½©¤é¤·¤¤Ì£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë½©¥Ñ¥Õ¥§
¡Ö¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤È¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê1,539±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤È¾Æ¤°ò¥Úー¥¹¥È¡¢¥Õ¥íー¥º¥ó¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¤ò½Å¤Í¤¿¹ë²Ú¤Ê°ìÉÊ¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤¬¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥µ¥ó¥Çー¡×¡Ê879±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ìÔÂôµ¤Ê¬¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥¸¥³¥¸¡ßBull Pulu¡Û¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì♡
½©¤ÎÌ£³Ð♡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡õ¤Ö¤É¤¦¥¹¥¤ー¥Ä
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¾Æ¤°ò¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì～¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥àÅº¤¨～¡×¡Ê769±ß¡Ë¤ä¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¤È¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡Ê659±ß¡Ë¤Ï¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ÈÃã¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥～¤Ö¤É¤¦¥½¥ë¥Ù¤È¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥é¥óÅº¤¨～¡×¡Ê769±ß¡Ë¤ä¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¡ÖÇ»¤¤Ì£¤Ö¤É¤¦¤Î¥½¥ë¥Ù¡×¡Ê549±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ö¤É¤¦¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¡Ê439±ß¡Ë¤âÉ¬¸«¡£
½©¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤ò³Ú¤·¤â¤¦¢ö
¥È¥Þ¥È&¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¡Ö½©¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥Ç¥¶ー¥È¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ïー¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¥¹¥¤ー¥Ä¤«¤é½Ü¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¤Ö¤É¤¦¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»þ³«ºÅ¤Î¡Ö¥Áー¥º¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥ºÎÁÍý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£½©¤Î¿©Íß¤òËþ¤¿¤¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö