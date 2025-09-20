◆陸上 世界選手権（東京・国立競技場）

大会9日目、最終日となる21日は爛螢譟嫉瓩量進に熱視線が注がれる。

男子400メートルリレーは9日間にわたる熱戦の大トリを飾る。日本は2017年のロンドン大会、19年のドーハ大会と2大会連続で銅メダルを獲得した爐家芸瓠ただ2大会はメダルを逃し、4年前に国立競技場であった東京五輪でも痛恨のバトンミスで決勝を棄権した。雪辱を誓い表彰台を照準に捉える。

19時30分開始予定の女子走り高跳びには世界記録保持者のヤロスラワ・マフチク（ウクライナ）が2023年ブダペスト大会、昨夏のパリ五輪に続く「世界3連覇」に挑む。競技の合間に血流を良好に保ち体の柔軟性を保持する目的で、寝袋で休む姿が猝欧譴訖垢糧女瓩箸眈里気譴襯献礇鵐僉爾猟渓に注目だ。

◆陸上・世界選手権最終日の実施種目

開始予定 種 目

9:05 男子110障害 十種

9:55 男子円盤投げA組 十種

11:05 男子円盤投げB組 十種

11:35 男子棒高跳びA組 十種

12:20 男子棒高跳びB組 十種

17:35 男子やり投げA組 十種

18:47 男子やり投げB組 十種

19:30 女子走り高跳び 決勝

19:35 女子800 決勝

19:47 男子5000 決勝

20:10 男子円盤投げ 決勝

20:20 男子1600リレー決勝

20:35 女子1600リレー決勝

20:49 男子1500 十種

21:06 女子400リレー 決勝

21:20 男子400リレー 決勝

【注】十種は十種競技

◆陸上・世界選手権今大会の日本勢入賞

銅 勝木 隼人（自衛隊） 男子35キロ競歩

銅 藤井菜々子（エディオン） 女子20キロ競歩

（5）村竹ラシッド（JAL） 男子110障

（6）廣中璃梨佳（日本郵政グループ） 女子1万

（6）中島佑気ジョセフ（富士通） 男子400

（7）小林 香菜（大塚製薬） 女子マラソン

（7）吉川 絢斗（サンベルクス）男子20キロ競歩

（8） 日 本 （吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）混合1600Mリレー

（8）三浦 龍司（SUBARU） 男子3000障

（8）赤松 諒一（西武プリンス） 男子走り高跳び

【注】20日現在