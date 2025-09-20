◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク4―8阪神（20日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの廣荑隆太内野手（24）が1号ソロを放った。「1番二塁」でフル出場。6回、阪神先発の門別啓人の144キロ真っすぐを振り抜き、左越えの本塁打とした。「久々に打ったので気持ちよかった」と笑顔。ウエスタン・リーグで今季初本塁打に「1本は打たないとまずいなと思っていたのでよかった」と胸をなで下ろした。

今季は1軍で30試合に出場し打率2割2分4厘、1本塁打、7打点。7月22日に出場選手登録を抹消されて以降、2軍の試合に出場している。「まず、タイミングが（合わず）差されることが多かった」と振り返る。改善するために構えなどを試行錯誤し、左足を素早く引くことを心がける。

7月下旬から8月上旬には11試合連続安打。また9月9日の中日戦（ナゴヤ）以来、8試合連続安打を続けている。「徐々によくなってきている」と手応えを口にする。

9回は1死一塁で空振り三振。「調子がいいだけに、いいところで1本打ちたかった」。それでも、この日は両親や友達が観戦する中での本塁打に「まあ、ちょっと親孝行できたかな」とおどけてみせた。

首位を走る1軍は優勝へまっしぐら。「もちろん、CS（クライマックスシリーズ）を目指している」と語気を強めた。（浜口妙華）