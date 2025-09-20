◆J2第30節・大分1―0山口（20日、クラサスドーム大分）

17位の大分がJ2残留争いを繰り広げていた18位の山口との直接対決を制した。5月31日の甲府戦以来、13試合ぶりの白星。7勝12分11敗の勝ち点33で順位を16位に上げた。勝ち点で並ぶ熊本が17位。自動降格圏の山口は18位のままだが、大分や熊本との勝ち点差が8に広がった。

一時はJ1昇格プレーオフ（3〜6位）圏内に食い込んでいた大分だったが、6月から急激にスローダウン。クラブは8月18日に片野坂知宏監督との契約を解除。竹中穣ヘッドコーチが監督に就き、指揮を執り始めた。就任4戦目でようやくたどり着いた監督初白星。約1万7000人がつめかけた犹栂餌膂貳岫瓩鮴し「クラブに関わる全ての人たちと一緒につかみ取った」と勝利の味をかみしめた。

前半、突破を図った野嶽惇也（31）が倒され、PKを獲得。グレイソン（28）がしっかり決めて先制した。大分は守備を固めて速攻を仕掛けるが、2点目が奪えない。それでもDF陣が山口の攻撃をしのぎきった。

竹中監督は「（前監督の）片さんに連れてきてもらって助けになることができなかった。そういう後悔の念もあったが、クラブから監督を任せてもらいメンタルを切り替えた。みんなにトリニータをなんとかしたいという思いがあった。選手はこの試合で100％の集中力を発揮してくれた」と喜んだ。

次節は最下位の20位にいる愛媛との対戦。ボランチとして攻守の切り替えを担った榊原彗悟（24）は久々の勝ち点3に「安心した」と笑顔。「監督が交代し、このまま沈んだままでいいのかと練習にも気持ちが入っていた。早く残留を決め、一つでも順位を上げていきたい」と前を向いた。（中野剛史）