¥³¥í¥Á¥¡¦¥Ê¥À¥ë¡¡¥¿¥¤¤Ç±ê¾å¤Î£Ô£Ë£ÏÌÚ²¼¤ËÊò¤ì¡Ö¾ÆÌî¸¶¡£¥´¥¸¥é¤ä¤Ç¥Û¥ó¥Þ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤¬£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë£Ô£Ë£Ï¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÌÚ²¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î»û±¡¤ÎÁ°¤ÇÁÎÎ·¤Î·¶ºÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃåÍÑ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À±¤Î²¼¤Î¿Í¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö³Æ¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤ë¡£¾Æ¤±Ìî¸¶¡£¥´¥¸¥é¤ä¤Ç¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤¬¡Ö´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¢¤²¤Á¤ã¤¢¤«¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¦¶á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡£¤¤¤ë¤è¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥×¥é¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥ÊÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤«¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤È¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Á¤ã¤¦¡©¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£